«Прикольно»: подозреваемый в убийстве 13-летней девочки улыбался на допросе Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки улыбался на допросе и махал в камеру

Фото: СК РФ

На первом допросе 16-летний житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве 13-летней знакомой в прямом эфире, улыбался и махал в камеру, сообщает «Фонтанка». Блогер рассказал, что вместе с подругой обманом заманил девочку в специальное место, где ранее выкопал яму для тела.

Чистосердечное, прикольно. Мы позвали Васю на пикник и ночевку. Якобы. На самом деле мы пошли в заранее подготовленное место, где мы выкопали яму для тела, — сказал подросток.

Он уточнил, что забил погибшую молотком, нанеся удар сзади, пока девочку отвлекала подруга подростка. Орудие убийства подозреваемый закопал вместе с телом, а видео убийства переписал на компьютер. По его словам, подруга, помогавшая в убийстве, находится дома.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», о пропаже 13-летней девочки ее родители сообщили 1 мая. В тот день 16-летний блогер со своей 15-летней подругой пригласили ее в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Пара вела онлайн-трансляцию, в ходе которой девушка задавала вопросы школьнице. Позднее подросток нанес жертве не менее 10 ударов молотком.