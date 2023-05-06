В приграничном регионе отменили шествие «Бессмертного полка» Губернатор отменил шествие «Бессмертного полка» в Белгородской области

Фото: Бессмертный полк

Бессмертный полк в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что 9 мая в регионе не состоится шествие «Бессмертного полка». Такое решение он объяснил вопросами безопасности.

В этом году по причине безопасности не будет шествия «Бессмертного полка». Это не говорит о том, что мы забыли своих близких — дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые воевали, — отмечается в его сообщении.

Глава региона поддержал идею вывешивать портреты участников Второй мировой войны на окнах домов и офисов, на личных и служебных автомобилях. Он считает, что участники войны «заслужили вечную память и вечное уважение».

Поэтому уверен, что мы эту память, эту боль о той страшной войне сможем передать нашим детям и внукам, — добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области в конце апреля отменил шествие «Бессмертного полка» в граничащих с Украиной муниципалитетах, предупредив, что решение по остальным районам будет принято ближе к 9 мая. В праздничный день Гладков поручил местным властям организовать патрулирование улиц с помощью народных дружин.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попали села Черемошное и Устинка. Вячеслав Гладков рассказал, что обошлось без пострадавших. Повреждения получили автомобили на территории сельхозпредприятия и ЛЭП.