При пожаре в частном доме в Омске погиб ребенок

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При пожаре в частном доме в Омске на улице Кемеровской погиб шестилетний ребенок, передает пресс-служба Следственного управления СК по региону. В доме проживала семья из четырех человек, родители вместе с двухлетним ребенком смогли спастись. Возможной причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки.

Проводится доследственная проверка по факту гибели во время пожара в частном доме, расположенном по улице Кемеровская в городе Омске, шестилетнего ребенка. <...> Из горящего помещения родители смогли спасти двухлетнего ребенка. На втором этаже дома в это время находился шестилетний ребенок, которого спасти не удалось, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Омской области, женщину и двухлетнего ребенка госпитализировали: ее состояние стабильное, его — ближе к удовлетворительному.

3 декабря мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.