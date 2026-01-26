При обрушении горной выработки под Оренбургом погиб проходчик

Работник Гайского горно-обогатительного комбината погиб при обрушении горной выработки, сообщили ТАСС в пресс-службе Гайского ГОКа. В организации отметили, что площадь обрушения пока не установлена.

При производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 г. р. получил травмы, несовместимые с жизнью, — указали на предприятии.

Ранее стрела подъемного крана упала на 40-летнего рабочего на одной из строек на юго-западе Москвы. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия. По факту трагедии организована процессуальная проверка, ход которой проконтролирует прокуратура.

До этого по факту гибели и травмирования двух рабочих в Химках возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчины находились на крыше пятиэтажного многоквартирного дома и выполняли работы по установке снегозадержателей. В итоге оба сорвались с крыши, в результате один из них получил множественные травмы, второй скончался на месте происшествия.

Тем временем межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях приступила к проверке по факту гибели работника на промышленном предприятии в Шадринске. Трагедия произошла 19 января на площадке компании ООО «Дон».