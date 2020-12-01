Премьер призвал глав регионов решительнее применять ограничения

https://static.news.ru/photo/f55cea1a-33ce-11eb-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в субъектах России по-прежнему неравномерная. Главам регионов следует действовать решительнее в принятии ограничительных мер.

Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, — цитирует его РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что особенно это актуально для муниципалитетов, в которых сложилась наиболее острая ситуация.

За минувшие сутки в России выявлено 26,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 24,7 тысячи пациентов. Скончались от заболевания 569 человек.

Всего с начала пандемии в России заболели более 2,3 млн человек. Из них выздоровели 1,8 млн. Жертвами инфекции стали 40,4 тысячи россиян.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, наибольшую тревогу вызывает ситуация с распространением коронавируса в нескольких регионах, в числе которых Санкт-Петербург и Калининградская область. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на Москву и Санкт-Петербург в настоящее время приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин заявил о росте расходов на борьбу с пандемией. В связи с этим кабмин принял решение продлить до конца года возможность медицинским организациям расходовать средства обязательного медстрахования на оплату труда работников, коммунальных услуг, уплату налогов независимо от объёма оказанной ими помощи, а также погашения кредиторской задолженности.