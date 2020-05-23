Предприятие в Брянской области будет выпускать до 4 млн масок в сутки

https://static.news.ru/photo/09dadbac-9cce-11ea-ac7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Производство медицинских масок в ближайшее время стартует в городе Почепе Брянской области. В сутки будет выпускаться до 4 млн изделий.

Предприятие по выпуску масок будет работать на базе филиала Московского эндокринного завода, который ещё в марте получил заказ на изготовление масок от Минпромторга.

Производство будет организовано по полному циклу, в том числе с собственным производством фильтрующей мембраны, — сообщается на сайте правительства Брянской области.

Обеспечивать работу производства будут около 250 сотрудников. В тестовом режиме предприятие заработает с 25 мая. Промышленный выпуск масок начнётся с 1 июня, а выход на полную мощность запланирован на июль.

По словам гендиректора ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаила Фонарёва, производство медицинских масок в Брянской области станет крупнейшим на территории России и всей Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице к концу 2020 года планируется производить ежесуточно до 4 млн масок. В настоящее время более десятка линий по изготовлению защитных средств работают на территории технополиса «Москва».