Правительство Хакасии сообщило о гибели на Украине шестерых военнослужащих

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Власти Хакасии сообщили о гибели шестерых военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Глава республики Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также заверил, что семьям военных будет оказана вся необходимая помощь.

Мы безвременно прощаемся с нашими земляками, которые отдали свои жизни в борьбе с неонацизмом и бандеровщиной. Они не просто защищали интересы нашей страны — они погибли за свободу всего мира, — сказал он.

Военнослужащие погибли 27 июня, попав под обстрел ВСУ во время сооружения понтонной переправы через реку для передвижения российских войск.

По данным Минобороны РФ от 2 марта, погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. С тех пор ведомство не предоставляло информации о потерях. При этом его представитель Игорь Конашенков назвал пропагандистским враньем данные о российских потерях, которые распространяются украинской стороной.