Пожарный поймал выпрыгнувшего из окна горящего дома мальчика в Иркутске

Фото: Главное управление МЧС России по Иркутской области

В Иркутске на улице Депутатской 8 ноября вспыхнул пожар в пятиэтажном кирпичном здании бывшего общежития, которое быстро заполнилось дымом. На счету была каждая секунда, и пожарный Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал и спас выпрыгнувшего из окна горящего дома 10-летнего мальчика, сообщает «КП — Иркутск». В ходе тушения огня и осмотра квартир огнеборцы также спасли двух собак и откачали кошку, отравившуюся угарным газом.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 13:39 по местному времени. К этому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 53 человека. Один из пожарных заметил мальчика, который сидел на подоконнике квартиры на втором этаже, откуда валил чёрный дым. Ребёнок вот-вот собирался выпрыгнуть из окна. Спасатель моментально среагировал, подбежал и поймал его.

Пожарные оперативно прибыли на место и увидели, что на подоконнике горящей квартиры находится мальчик. На счету была каждая секунда, и пожарный 2-й пожарно-спасательной части Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал падающего ребёнка, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

После пожара мальчика госпитализировали для обследования. При этом ребёнок оказался не единственным спасённым жильцом дома. При осмотре очага огнеборцы вытащили из огня двух собак и откачали кошку, надышавшуюся угарным газом.

8 ноября в Томске загорелся пятиэтажный жилой дом. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали.