Пожар в центре психиатрии и неврологии Санкт-Петербурга устроил пациент

С момента начала распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, тесты на эту инфекцию дали положительный результат по крайней мере у 20 младенцев. Почти все они перенесли заболевание в лёгкой форме. Об этом сообщили в городской комитет по здравоохранению.

Положительный статус на COVID-19 выявлен минимум у 20 новорожденных с начала объявленной в Петербурге пандемии новой коронавирусной инфекции. По данным главного внештатного специалиста-неонатолога комитета по здравоохранению Петербурга Юлии Горелик, все...