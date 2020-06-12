Пожар в центре психиатрии и неврологии Санкт-Петербурга устроил пациент

Страдающий психическим расстройством пациент устроил пожар в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает городская прокуратура.
Пожар произошёл в 14:20 на четвёртом этаже здания в помещении площадью десять квадратных метров. Выяснилось, что причиной стал поджог палаты 24-летним пациентом, у которого диагностировано психическое расстройство.
В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога».
NEWS.ru писал, что во время пандемии коронавируса число обращений к психиатрам возросло в России на треть. Большинство людей обеспокоены потерей работы и материальными трудностями.
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