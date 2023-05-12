Пожар с покрышками на 2500 «квадратов» в Подмосковье локализовали Пожар на складе покрышек в Дзержинском локализован на площади 2500 квадратных метров

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Работа пожарных расчетов в подмосковном Дзержинском, где произошло возгорание автомобильных покрышек

Пожар на складе покрышек в Дзержинском локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области. Возгорание произошло утром 12 мая на территории складских помещений на улице Садовой, впоследствии огонь перекинулся на соседнее здание.

Локализация пожара на площади 2500 квадратных метров, — сообщили в подмосковном МЧС.

По состоянию на 10:26 сообщалось о горящей кровле соседнего строения на площади 20 квадратных метров и угрозе распространения огня по всей кровле размером 18 на 30 метров.

Кадры крупного пожара на подмосковном складе покрышек ранее появились в Сети. Очевидцы запечатлели высокий столб черного дыма, который был заметен издалека из разных точек.

Пожар произошел в складских помещениях, которые сдают в аренду. Сообщение о ЧП поступило в 08:22. Огонь вспыхнул на складе использованных шин. По неподтвержденным данным, они хранились на территории ТЭЦ. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 30 квадратных метров, впоследствии огонь распространился на 2500 «квадратов». Причины пожара неизвестны. К тушению привлекли 55 спасателей и 19 единиц техники, задействовали два вертолета.