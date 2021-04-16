Пожар на «Невской мануфактуре» ликвидировали

https://static.news.ru/photo/1c5d6208-9ef4-11eb-986c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании «Невской мануфактуры», который начался ещё 12 апреля. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах Северной столицы.

По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован, — приводит ТАСС слова источника в главе МЧС.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар начался в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

Ранее президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырёх пожарных, двух из них посмертно, все они принимали участие в тушении крупного пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге.

Как сообщал NEWS.ru, суд арестовал генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. В отношении их заведено уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека».