Путин наградил пожарных, участвовавших в тушении «Невской мануфактуры»

https://static.news.ru/photo/f38ee40a-9d36-11eb-894f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/spb_today

Президент России наградил орденами Мужества четырёх пожарных, двух из них посмертно, все они принимали участие в тушении крупного пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля со ссылкой на соответствующий указ.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий орденом Мужества Белецкого Илью Константиновича — прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича — лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича — прапорщика внутренней службы; Старцева Константина Михайловича — лейтенанта внутренней службы (посмертно), — говорится в тексте указа.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

Как писал NEWS.ru, по факту крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» заведено уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». В рамках этого дела следователи Санкт-Петербурга задержали 48-летнего гендиректора АО «Невская мануфактура» и его 37-летнего заместителя.