Появилось видео с места падения украинского дрона в Подмосковье

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинский беспилотник, упавший в подмосковном Ногинске возле садового товарищества «Заря» в Богородском городском округе, сломал несколько деревьев, следует из видео, которое публикует Telegram-канал SHOT. Обломки беспилотного летательного аппарата разлетелись на несколько десятков метров.

24 апреля SHOT сообщил, что в Богородском городском округе Подмосковья упал дрон-камикадзе с 17 кг пластичного взрывчатого вещества С-4. По информации канала, беспилотник нашла жительница СНТ «Заря». Он упал в лесном массиве примерно в 300 метрах от дома местной жительницы.

Бывший руководитель фирмы «Ильюшин» Алексей Рогозин рассказал, что упавший в Подмосковье беспилотник самолетного типа мог быть оснащен инерциальной системой наведения, способной работать в условиях радиоэлектронного подавления. По его мнению, такой дрон мог не только долететь до Москвы, но и перелететь ее. Он предположил, что целью атаки была не столица, а военные объекты.

Установлено, что внутри него находился двигатель внутреннего сгорания производства США. Силовики определяют место запуска БПЛА.