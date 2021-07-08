Потоп в Иркутске попал на видео

Видео потопа в Иркутске появилось в соцсетях. Кадры публикует в своём Telegram-канале РИА Новости.

После сильных ливней, затопивших Иркутск, произошли аварийные отключения электричества. Во многих районах города из-за порывов ветра оказались повалены деревья.

Уже восстановлено движение трамваев на улице Пушкина и Напольная. Сейчас силами муниципальных предприятий и аварийных служб ведутся распил и уборка деревьев на улицах Байкальской, Ударника, Декабрьских Событий, в микрорайоне Искра. Всего поступила информация о шести упавших деревьях, — сообщила пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что аварийные службы по поручению мэра переведены в режим повышенной готовности. Сейчас они занимаются уборкой упавших стволов и откачкой воды. О пострадавших в результате непогоды не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за подтоплений в метро закрыли несколько станций, а на улицах были люди, которые плавали в затопившей улицы воде. Тогда дождь принёс до 70% месячной нормы осадков. Ветер и дождь были настолько сильными, что не выстояло более 30 деревьев, а в Щёлково сорвало крышу здания делового центра, которая обрушилась на автомобили.