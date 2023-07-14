Появилось видео атаки «Бешеных псов» на опорный пункт ВСУ в Донбассе Военкор Коц показал видео штурма опорного пункта ВСУ в Серебрянском лесничестве

Фото: МО РФ

Российские военные провели штурм опорного пункта ВСУ на территории Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. Успешную атаку осуществили бойцы подразделения «Бешеные псы» из состава 74-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Журналист опубликовал видео с поля боя, снятое камерой беспилотника. На записи видно, что противник оборудовал сеть окопов среди лесонасаждений. Российские военные сначала накрыли позиции ВСУ артиллерийским огнем. Затем в бой вступила пехота.

Бойцы пошли в наступление с нескольких направлений, блокируя противника. Попытка украинских бойцов оказать сопротивление провалилась. Пока продолжалось противостояние, некоторые из них ползком выбрались из окопа и попытались бежать, а штурмовой отряд ВС РФ занял опорный пункт.

Ранее стало известно об ожесточенных боях на западной границе ДНР. Замглавы Росгвардии в республике Александр Ходаковский сообщал, что подразделения ВСУ после массированной артподготовки пошли в наступление у Урожайного. Попытка прорвать российскую оборону успехом не увенчалась. Противник понес существенные потери. Ходаковский при этом заметил, что активность ВСУ на этом участке линии соприкосновения в последнее время значительно возросла.