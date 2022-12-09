Появилось видео крупного пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье горит торговый центр «Мега Химки». Пожару присвоен четвертый номер сложности. Площадь возгорания составляет 7000 кв. м, сообщается на сайте МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в шесть часов утра. В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники. Информации о пострадавших и причинах возгорания нет.

Видео с места событий появилось в Telegram-каналах. На кадрах видно, что огнем охвачена кровля торгового центра, горение сопровождается густыми клубами дыма. По словам очевидцев, слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе в районе Бирюлево Западное. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы 101 человек и 39 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

В ноябре в столице произошел пожар на складе цветов на Комсомольской площади. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.