Появилось видео аварийной посадки самолёта в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/b07044d2-9072-11eb-acb2-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Boeing-737, следовавший из Москвы в Краснодар, благополучно приземлился 28 марта в аэропорту назначения, несмотря на проблемы с закрылками. Одна из пассажирок рейса 1104 опубликовала в соцсетях видео аварийной посадки. На кадрах видно, что происходило в салоне самолёта перед приземлением.
Голову на колени, группируйтесь, группируйтесь! — слышны за кадром команды бортпроводников.
На видео заметно, что пассажиры следуют их рекомендациям, однако некоторые всё же поглядывают в окна. После успешной посадки все пассажиры устраивают бурные овации экипажу самолёта.
Всё изначально начиналось неблагополучно. Рейс задержался на час. Перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолёт готовится к аварийной посадке на сушу... Дальше самолёт около часа кружил около города... Бортпроводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх. Дети плакали, кто-то молился, было реально страшно... Браво пилоту и стюардессам! Спасибо за наши сохранённые жизни. Сегодня мой второй день рождения, — цитирует Пятый канал пассажирку этого рейса Марию.
Как писал NEWS.ru, Boeing-737, следовавший из Москвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Самолёт приземлился в 18:19. Лайнер следовал по маршруту из московского аэропорта Шереметьево в Краснодар, он начал аварийную посадку из-за неисправности в работе закрылков. По данным СМИ, на его борту находились 149 человек. К месту посадки были направлены все службы экстренного реагирования, а в воздушной гавани была объявлена повышенная готовность.