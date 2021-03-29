Появилось видео аварийной посадки самолёта в Краснодаре

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В Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что руководство Химкинской областной больницы выделит более полумиллиона рублей на рекламные ролики за счёт внебюджетных средств. Ранее учреждение «прославили» пользователи соцсетей, обвинив медиков в нерациональном расходовании средств.

Что касается контракта Химкинской областной больницы, размещённого на сайте госзакупок, то за счёт внебюджетных средств медорганизации планируется размещение информационных материалов о важности ведения здорового образа жизни, регулярного прохождения медицинских осмотров,...