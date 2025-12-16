Появилось фото предполагаемого убийцы из школы в Одинцово на фоне жертвы

Telegram-канал «112» опубликовал кадры, на которых ученик, предположительно, напавший на Успенскую школу в подмосковном Одинцово, позирует на фоне убитого подростка. По данным канала, еще два человека получили ранения.

Канал также показал снимок с окровавленным ножом. Предварительно, именно его подросток использовал при нападении на школу.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры задержания ученика, который, предположительно, напал на сверстников в Успенской школе в подмосковном Одинцово. На кадрах видно, как юношу закрывают в полицейском автомобиле. К учебному заведению подъехали три кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть патрульных машин.

Ранее в Сети появились кадры из школы, где произошло вооруженное нападение. В здание ворвался один из учеников. В опубликованном ролике видно, как на территорию образовательного учреждения заходят силовики с автоматами. Из здания также эвакуировали всех учащихся.

Нападение на школу в поселке Горки-2 произошло сегодня, 16 декабря. Как пишет Telegram-канал SHOT, нападение совершил подросток в балаклаве. Предполагается, что он был вооружен ножом. По данным источника, ранены четыре человека, среди которых трое учеников и охранник. На месте ЧП работает ОМОН и сотрудники экстренных служб.