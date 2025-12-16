Появились кадры из школы, в которую ворвался вооруженный подросток

В Сети появились кадры из школы в подмосковных Горках-2 под Одинцово, где произошло вооруженное нападение. В здание ворвался один из учеников. В опубликованном ролике видно, как на территорию образовательного учреждения заходят силовики с автоматами. Из здания также эвакуировали всех учащихся.

Нападение на школу в поселке Горки-2 произошло сегодня, 16 декабря. По некоторым данным, в результате погиб один ребенок, еще несколько человек получили ранения.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, нападение совершил подросток в балаклаве. Предполагается, что он был вооружен ножом. По данным источника, ранены четыре человека, среди которых трое учеников и охранник.

Накануне, 15 декабря, в Санкт-Петербурге произошло еще одно нападение на школу. Сотрудники Росгвардии оказали первую доврачебную помощь ученику девятого класса школы № 191, который набросился на свою учительницу. Стражи правопорядка обнаружили подростка лежащим на полу в учебном кабинете. Чтобы остановить кровотечение, они перебинтовали ему голову.