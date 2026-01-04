Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 09:49

Появились новые данные о маршруте семьи Усольцевых

СК: семья Усольцевых могла отправиться к горе Мальвинка

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю
Семья Усольцевых, вероятно, направлялась к горе Мальвинка, где расположен пирамидальный «камень желаний», рассказала ТАСС замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. В конце сентября Сергей, Ирина и пятилетняя Арина с собакой ушли в поход в таежную местность Красноярского края и пропали. Никаких следов семьи до сих пор не найдено.

Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы — Буратинка и Мальвинка. Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там «камень желаний», который находится как раз по пути к горе Мальвинка, — сообщила она.

Также, по ее словам, в рамках расследования были опрошены более 100 человек. Это — родственники, знакомые и туристы с базы отдыха.

Тем временем охотовед и таежник Дмитрий Беленюк рассказал, что в тайге Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.

