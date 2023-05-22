Появились кадры со сбитым беспилотником ВСУ с бомбой под Белгородом SHOT: сбитый в Белгородской области беспилотник был начинен взрывчаткой

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что сбитый накануне в Шебекинском районе Белгородской области беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими шариками. По информации канала, при падении устройство не сдетонировало. В Сети были опубликованы кадры со сбитым дроном. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, к корпусу БПЛА было прикреплено самодельное взрывное устройство и металлические шарики, которые при падении дрона должны были разлететься. В публикации говорится, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство на крышу администрации села Головчино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.

До этого Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе Белгородской области. Пострадавших нет. По его сведениям, без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка.

Он также рассказал, что украинские военные обстреляли села Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области. По его словам, в Тишанке снаряд упал возле офиса местного семейного врача, в здании были выбиты стекла. Пострадавших нет.