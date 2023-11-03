Появились кадры пострадавшего от беспорядков аэропорта в Махачкале

Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет России опубликовал видео с последствиями беспорядков, учиненных в аэропорту Махачкалы. На представленных кадрах видно, что пострадал фасад здания воздушной гавани.

После погромов в отдельных местах на здании была разбита плитка. Также на территории аэропорта валяются каменные фрагменты.

По предварительным данным СК, нанесенный беспорядками ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, точную сумму выявят специальные экспертизы. Также в СК добавили, что установлены личности более 20 подозреваемых, которые активно участвовали в массовых беспорядках. Кроме того, следствие анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, очевидцев и потерпевших, в числе которых есть сотрудники правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Дагестане «невероятным свинством». По словам главы государства, в Махачкале Запад предпринял попытки организовать силами Украины еврейские погромы. Российский лидер признался, что его удивляют действия заокеанских «деятелей». Путин пообещал, что на события в Дагестане будет дана должная реакция, соответствующая законодательству страны.