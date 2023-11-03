СК России оценил ущерб от беспорядков в Дагестане СК России: ущерб от беспорядков в Дагестане составил сотни миллионов рублей

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы

В итоге массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы был нанесен ущерб в сотни миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, точную сумму выявят специальные экспертизы.

По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы, — сказали в СК.

Также в ведомстве добавили, что установлены личности более 20 подозреваемых, которые активно участвовали в массовых беспорядках. Кроме того, следствие анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, очевидцев и потерпевших, в числе которых есть сотрудники правоохранительных органов.

Ранее власти Махачкалы призвали жителей воздержаться от участия в несанкционированных акциях. Митинги, на которые провокаторы продолжают созывать граждан, влекут за собой серьезные последствия для их участников, заявили в городской администрации. В мэрии также попросили жителей проявить сознательность и не поддаваться на попытки манипуляций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что организация беспорядков в аэропорту Махачкалы является примером подрывной деятельности спецслужб Украины, в этом прослеживается их «ставший фирменным бандеровский почерк». По ее словам, это проявляется в стремлении «устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми». Целью таких акций является запугивание мирного населения и дестабилизация обстановки в России, пояснила представитель ведомства.