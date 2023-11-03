Власти Махачкалы обратились к жителям на фоне готовящихся протестов Власти Махачкалы призвали жителей воздержаться от участия в протестных акциях

Власти Махачкалы призвали жителей воздержаться от участия в несанкционированных акциях. Митинги, на которые провокаторы продолжают созывать граждан, влекут за собой серьезные последствия для их участников, говорится в Telegram-канале городской администрации. В мэрии также попросили жителей проявить сознательность и не поддаваться на попытки манипуляций.

Сейчас сторонние силы продолжают пытаться манипулировать сознанием, призывая жителей республики выйти на несанкционированную акцию <...>. Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников. Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что ранее был проведен форум с участием более 1000 человек, на котором затронули тему палестино-израильского конфликта. В числе прочих был обсужден вопрос оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Массовые беспорядке в Махачкале происходили 29 октября. По последним данным, пострадали более 20 человек, задержаны 80 граждан.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что никто из бойцов ММА не осудил происходящее. По его словам, к этому обстоятельству нужно «внимательно присмотреться».