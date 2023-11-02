Виктор Сидоренко

Картаполов призвал к проверкам в Дагестане после погромов в Махачкале Картаполов призвал проверить в Дагестане секции MMA и молельные дома

2 ноября 2023 в 16:17

Фото: AP/TASS

Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы