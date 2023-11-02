Никто из бойцов MMA не высказался против погромов в аэропорту Махачкалы, которые прошли 29 октября, обратил внимание в эфире телеканала «Россия-1» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это повод для того, чтобы к этому «внимательно присмотреться».
Никто ни к кому не обратился. Никто. Поэтому надо к этому очень внимательно присмотреться, — сказал он.
Также Картаполов призвал проверить молельные дома в республике. По его словам, если они подпольные, то, скорее всего, секты и подпадают под определение иноагента.
Мы все это проходили, с этими свидетелями Иеговы, баптистами, пятидесятниками и прочими орлами, — отметил он.
Ранее чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвал власти Дагестана с нисхождению в отношении задержанных после антисемитских беспорядков в Махачкале. Это обращение поддержали экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбик.
В ответ глава региона Сергей Меликов заявил, что ответственность понесут посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы. В Кремле такую позицию поддержали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что руководитель Республики занимается «наведением порядкав своем регионе после такого инцидента».