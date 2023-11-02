В Кремле поддержали главу Дагестана после погромов в Махачкале Песков: Меликов занимается наведением порядка в регионе

Фото: Артем Соболев/News.ru

Сергей Меликов

Кремль поддерживает главу Дагестана Сергея Меликова в наведении порядка в регионе после беспорядков в аэропорту Махачкалы, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Комментируя заявление руководителя республики о том, что виновные будут привлечены к ответственности, представитель Кремля подчеркнул, что это «его прерогатива».

Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе после такого инцидента, — заявил Песков.

Ранее чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов призвал власти Дагестана «не ломать судьбы молодых ребят», задержанных после антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Это обращение поддержали экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбик.

Проявить снисхождение к погромщикам также призвал глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. По его мнению, участников беспорядков спровоцировали иностранные спецслужбы, которые играют на чувствах верующих.

В ответ Меликов заявил, что перед законом все равны, поэтому виновные ответят за нападение на аэропорт в Махачкале. При этом он уточнил, что ответственность понесут посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы. До этого он назвал участников беспорядков трусами, которые не могут называться мужчинами и кавказцами.