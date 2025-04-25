Появились кадры полыхающего купола храма под Белгородом Священник Дубинин показал кадры горящего после удара ВСУ храма под Белгородом

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Храм «Новый Иерусалим» в белгородском селе Сухарево продолжает полыхать после сброса Вооруженными силами Украины взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата. Видео с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале священник Николай Дубинин.

Как бы не стало известно о самом страшном. Престарелый старец и монахини были там, — написал священнослужитель.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как полыхает храмовый комплекс. Он практически полностью выгорел, а огонь достиг самого купола. Видео снято ночью — вокруг пострадавшего объекта еще находятся очевидцы и те, кто был в храме в момент атаки.

Украинская армия напала на храмовый комплекс вечером 24 апреля. Сооружение было атаковано дроном «Баба-Яга», что спровоцировало сильный пожар. Местные жители и сотрудники оперативных служб совместными усилиями пытались спасти иконы и потушить комплекс. Однако пока он продолжает полыхать.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что в момент атаки беспилотников ВСУ в храме находились четыре человека, но, предварительно, никто не пострадал. По информации канала, святыню сначала атаковали два FPV-дрона, после возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА.