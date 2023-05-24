Появились фото АПП, откуда диверсанты проникли в Белгородскую область

Фото: МО Украины

В Сети появились кадры с АПП «Грайворон» в Белгородской области, через который 22 мая украинские диверсанты проникли на территорию России. Видны повреждения и другие последствия ликвидации группы диверсантов. Саперы разминируют окрестности пункта пропуска, сообщает Telegram-канал Mash.

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил, что в результате атаки диверсионно-разведывательной группы повреждены не менее 500 домов, передает ТАСС. Он также добавил, что начались восстановительные работы и населенные пункты, которые временно остались без света, подключены к генераторам.

Если брать чисто визуально, самые большие разрушения — это, конечно, Козинка, потому что загоняли во дворы технику, окапывались. В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени повреждены: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть «Урагана». Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено, — сказал он.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после того, как заявил о проникновении группы диверсантов с Украины. На следующий день режим КТО был отменен. Губернатор также опубликовал фото бронеавтомобиля International MaxxPro американского производства, захваченного в ходе боев диверсантами.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации диверсантов было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

Позднее Минобороны показало кадры с места ликвидации вторгнувшихся в Россию диверсантов.