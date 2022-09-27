Повестки в «Верхнем Ларсе» вручают только жителям Северной Осетии

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Повестки на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона. Отмечается, что на КПП работает группа оперативников, сверяющих имена и фамилии выезжающих со списком подлежащих частичной мобилизации. Если человек попадает в этот реестр, то ему вручается повестка.

На пункте пропуска работает оперативная группа, в которую входит представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти... У них на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам — речь идет о жителях Северной Осетии на данный момент, проверяются по этому списку, если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что подлежащим призыву россиянам, желающим выехать с территории РФ, вручают повестки на границе с Грузией. На границе работает группа оперативников по призыву, которая состоит из сотрудников военкомата и силовиков.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернули пункт мобилизации для того, чтобы оповещать людей, подлежат они выезду или нет. По его словам, представители военкомата вручают повестки жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву.