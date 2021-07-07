Потоп в Сочи не помешал туристам «отдыхать» посреди мусора

Паводок в Сочи не заставил российских туристов покинуть курорт. Как пишут «Новые известия», россияне продолжают отдыхать на пляжах, несмотря на мусор, который принесла стихия.

Непогода обрушилась на Сочи вслед за Крымом. Обильные дожди и подъём уровня рек привели к сходу и затоплению целых районов.

Издание опубликовало фото, на котором видно, как отдыхающие лежат на песке посреди веток.

Как сообщил ранее эксперт, паводок в Сочи может привести к массовым отменам бронирований и многомиллионным финансовым потерям владельцев гостиниц. Если после ввода коронавирусных ограничений от бронирований могли отказаться до 50% туристов, теперь после потопа эта цифра будет максимальной.

В ночь на понедельник, 5 июля, из-за сильных ливней на территории Сочи поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Это привело к локальным подтоплениям ряда пансионатов и отелей.