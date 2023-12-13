Потоки кипятка хлынули на улицы Новосибирска и попали на видео

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Новосибирске потоки кипятка текут по улицам в микрорайоне Европейский берег, сообщили в паблике «Аст-54» в соцсети «ВКонтакте». Опубликованы кадры, снятые возле торгового центра «Лента» на Большевистской улице.

«Лента» на Европейском берегу. Я думаю, всем, кто прятал в холода машины на парковке, не очень повезло, — сказал очевидец.

На кадрах видно заледеневшую улицу. Из-за мороза в −30 градусов в Новосибирске вода быстро остывает и примерзает к земле.

Предположительно, произошла авария в канализации. Как сообщает «Аст-54», из канализационного люка между строящимся домом и ТЦ хлещет вода на проезжую часть.

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