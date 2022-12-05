Пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске привезли в Сургут

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Санборт с двумя самыми тяжелыми пострадавшими при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске приземлился в Сургуте, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Пациентов с сильными ожогами сопровождал главный внештатный анестезиолог Югры.

Санборт с пациентами в сопровождении главного внештатного анестезиолога депздрава Югры Никитина Дениса Юрьевича приземлился в Сургуте. Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших, — сообщили в правительстве Югры.

Кроме того, на место взрыва прибыла губернатор Югры Наталья Комарова. Она дала указание своим помощникам проследить, чтобы размещенных в пункте временного пребывания жителей дома обеспечили горячим питанием и оказали им всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома. Известно, что число погибших выросло до шести человек, еще пять человек отправлены в больницу.

ТАСС уточняет, что из-за погодных условий и особенностей завалов трудно проводить на месте взрыва поисково-спасательные работы. В Нижневартовске в настоящее время минус 23 градуса. Всего в спасательной операции задействованы 165 человек и 53 единицы техники.