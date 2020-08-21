Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат от властей по 200 тысяч

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил выделить для выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном панельном доме в Ярославле по 200 тысяч рублей.
По 200 тысяч рублей будет выплачено тем, кто сейчас находится в больницах. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья, — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Правительство региона выплатит семьям погибших по одному миллиону компенсации. В одной семье погибли два человека — она получит два миллиона.
Взрыв бытового газа произошёл в доме на улице Батова 21 августа. Обрушились перекрытия между шестым и первым этажом, а также обрушилась внешняя стена здания с пятого по третий этаж. Погибли три человека — две женщины и восьмилетний ребёнок.
NEWS.ru писал, что основная версия ЧП — утечка газа в квартире четвёртого этажа.
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