Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат от властей по 200 тысяч

https://static.news.ru/photo/31cacb10-e470-11ea-90c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области/vk.com

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил выделить для выплаты пострадавшим в результате взрыва газа в многоквартирном панельном доме в Ярославле по 200 тысяч рублей.

По 200 тысяч рублей будет выплачено тем, кто сейчас находится в больницах. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья, — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Правительство региона выплатит семьям погибших по одному миллиону компенсации. В одной семье погибли два человека — она получит два миллиона.

Взрыв бытового газа произошёл в доме на улице Батова 21 августа. Обрушились перекрытия между шестым и первым этажом, а также обрушилась внешняя стена здания с пятого по третий этаж. Погибли три человека — две женщины и восьмилетний ребёнок.

NEWS.ru писал, что основная версия ЧП — утечка газа в квартире четвёртого этажа.