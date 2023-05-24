«Постоянно бил детей»: очевидец раскрыл причину сургутской поножовщины Очевидец рассказал, что участник поножовщины в Сургуте регулярно бил жену и детей

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Один из сотрудников сургутского кафе «Глав шаурма» рассказал NEWS.ru, что участник поножовщины в Сургуте регулярно бил жену и детей. По словам свидетеля, мужчина зарезал тестя в ходе конфликта с тестем, который пытался защитить свою дочь и внуков.

У нас прям перед кафе сегодня утром произошло, они начали драться сначала, а потом он достал нож и начал резать. Вызвали полицию и скорою, но спасти [хозяина кафе] не удалось. Из-за дочки действительно все было, она ушла от мужа, он ее бил постоянно и детей. Потом он уехал на машине, сейчас полиция его ищет, — рассказал очевидец.

Ранее в поселке Иловля Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка. Лезвие задело девушку по касательной и нанесло непроникающее ранение. Девушке оперативно помогли учителя и медики.

В администрации Иловлинского района уточнили, что инцидент произошел 23 мая в школе на улице Красноармейской, 39а. Нож задел девушку по касательной и нанес непроникающее ранение.

Один из учеников школы рассказала NEWS.ru, что выпускник, попытавшийся зарезать одноклассницу, испытывал к ней чувства, которых девушка не разделяла.