Постояльцев сгоревшего отеля в Набережных Челнах поселили в Доме мебели

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Постояльцев отеля, сгоревшего ранее в Набережных Челнах, эвакуировали в здание Дома мебели, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, к месту размещения жителей приехал специальный автобус, сотрудники отмечают людей в списках.

В Доме мебели постояльцев обеспечили горячей едой и водой. По информации канала, все магазины и учреждения в округе обесточены.

Крупный пожар произошел в челнинской гостинице Kamarooms утром 28 октября. По данным МЧС России, пламя распространилось на площади четыре тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 77 человек личного состава и 25 единиц специальной техники. Людям пришлось выбегать из горящего отеля босиком. По предварительной информации, эвакуированы были 70 человек, в том числе 20 сотрудников и 50 гостей.

Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, которую оставил один из постояльцев отеля. Соответствующую версию уже рассматривает следствие. Известно, что в результате пожара полностью выгорел фасад здания. Никто из посетителей и сотрудников не пострадал.