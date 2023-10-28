Людям пришлось выбегать босиком из горящей гостиницы в Набережных Челнах Пожар в гостинице в Набережных Челнах охватил четыре тысячи квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах произошел крупный пожар в гостинице Kamarooms, сообщили в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, пламя распространилось на площади четыре тысячи квадратных метров. РЕН ТВ опубликовал видео с места, на котором видно людей, выбегающих из здания босиком на улицу.

Персонал и посетители эвакуированы. На месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники, — указано в сообщении МЧС.

О наличии пострадавших либо погибших в результате пожара сведений не поступало. Причины ЧП пока неизвестны.

Челнинская гостиница Kamarooms расположена в четырехэтажном здании на Московском проспекте. По данным Telegram-канала Baza, из горящего здания Kamarooms эвакуировали около 70 человек, в том числе порядка 50 постояльцев и 20 сотрудников.

Telegram-канал SHOT также показал кадры с места, на которых показана работа пожарных. На видео видно пламя, охватившее все этажи здания, огонь перешел на деревья. Спасатели борются с возгоранием.

Ранее в московском районе Ясенево произошел пожар в отеле «Узкое». Спасатели эвакуировали около 20 гостей и сотрудников, спустив их по автолестнице. СМИ писали, что возгорание началось на третьем этаже.