Людей из горящего в Москве отеля эвакуировали по автолестнице SHOT: 20 гостей и сотрудников горящего в Москве отеля спустили по автолестнице

Фото: t.me/moscowproc

Из горящей в Ясенево гостиницы «Узкое» спасли 20 гостей и сотрудников, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, людей эвакуировали по автолестнице.

При этом, как пишет канал, спасатели стараются добраться до двух человек, которые заблокированы на третьем этаже отеля, где находится эпицентр возгорания. Отмечается, что пожару присвоен первый ранг сложности.

В МЧС России сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров. По данным ведомства, спасены восемь человек, еще 15 эвакуированы из здания.

О пожаре с сильным задымлением в московской гостинице «Узкое» рассказали ранее в пресс-службе столичного МЧС. По предварительной информации, возгорание по адресу: Литовский бульвар, 3а началось на третьем этаже здания. На месте происшествия работают городские службы. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Якутске на улице Ленина загорелось многоэтажное административное здание. Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Погибших нет. Огнеборцы спасли 52 человека, восемь из них переданы врачам, еще 25 эвакуированы.

По данным регионального МЧС, возгорание произошло на четвертом этаже здания. Пожар на площади 180 кв. м. ликвидировали 60 спасателей и 11 единиц техники.