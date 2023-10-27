Многоэтажный дом загорелся в центре Якутска

Фото: t.me/mchsYakutia

В Якутске на улице Ленина пожарные тушат возгорание в многоэтажном доме, сообщает региональное управление МЧС. Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

По уточненным данным, возгорание произошло в административном здании. В результате два человека пострадали. Погибших нет.

Накануне на территории московской ТЭЦ-16 произошло возгорание газопровода. Была объявлена эвакуация. Пожарные приступили к ликвидации пламени после того, как на территории теплоэлектроцентрали полностью отключили электроснабжение. Также сообщалось, что на объекте загорелись три котла и произошло обрушение кровли котельной.

Также в четверг, 26 октября, в результате возгорания частного зоопарка в городском парке Саратова погибло порядка 40 животных. Среди них малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы.

До этого при пожаре в частном жилом доме в Мытищах погибла женщина с 15-летней дочерью. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы отопительного электрооборудования. Отец и двое детей восьми и пяти лет были госпитализированы с отравлением продуктами горения.