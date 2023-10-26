На территории московской ТЭЦ загорелся газопровод SHOT: газопровод загорелся на территории ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве загорелся газопровод на территории ТЭЦ-16, сообщает Telegram-канал SHOT. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Канал отмечает, что ЧП произошло на 3-й Хорошевской улице. Спасатели ждут, когда на территории ТЭЦ полностью отключат электроэнергию, после чего они приступят к тушению пожара. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что, помимо газопровода, на ТЭЦ загорелись три котла, произошло обрушение кровли котельной.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в районе населенного пункта Красный Октябрь в Саратовской области. Причиной взрыва стала разгерметизация местного газопровода, он загорелся. Очевидцы отмечают, что в небо поднялся столб густого черного дыма. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Возгорание было ликвидировано, пострадавших и жертв нет.

Позднее представители МЧС России подтвердили информацию о причинах взрыва, заявив, что произошла разгерметизация газопровода Песчаный Умет — Сторожевка. Площадь возникшего возгорания составила два гектара, к его тушению были привлечены четыре пожарных расчета.

До этого в крупном складском помещении Краснодара произошел пожар, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 80 человек и 26 единиц спецтехники, на месте были созданы два боевых участка. Позднее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет.