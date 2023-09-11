В Краснодаре загорелся крупный склад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные локализовали возгорание в крупном складском помещении в Краснодаре, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. Отмечается, что пожар произошел на площади 700 квадратных метров на улице Демуса.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10:55 11 сентября, в 11:28 спасателям удалось локализовать огонь. К его ликвидации привлечено порядка 80 спасателей и 26 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о гибели при пожаре в Саратовской области троих малолетних детей. Их тела обнаружили пожарные после того, как справились с возгоранием. Им было два, пять и восемь лет. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

До этого под Самарой местный житель поджег два частных дома — свой и соседский, и напал с ножом на полицейских. Отмечается, что он столкнулся с белой горячкой после выпитого алкоголя. Ранее он уже был судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества.

В субботу, 9 сентября, в Ярославле загорелось здание бывшей усадьбы Вахрамеева. Пожар начался около девяти часов вечера. Он был настолько сильным, что столб дыма был виден с высоток других районов города.

Как сообщается, горело здания памятника федерального значения. Это старая усадьба, которая принадлежала влиятельному в губернии роду. Ранее там находился военкомат Кировского района города. В последнее время памятник архитектуры был заброшен.