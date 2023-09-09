В центре Ярославля загорелось заброшенное здание В центре Ярославля загорелось здание усадьбы Вахрамеевых

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Здание бывшей усадьбы Вахрамеева на улице Ушинского в Ярославле загорелось вечером в субботу, 9 сентября, сообщает издание 76.ru со ссылкой на сообщения очевидцев. По его данным, пожар начался около девяти часов вечера.

Очевидцы сообщили, что пожар в городе оказался сильным. Речь шла о заброшенном здании бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения.

Сильно горит! Вся улица в дыму, — объяснили прохожие.

Столб дыма в тот момент был виден с высоток других районов города.

В Ярославле по адресу: улица Ушинского, 16, находится памятник федерального значения. Это старая усадьба, которая принадлежала влиятельному в губернии роду Вахрамеевых. Нынешнее поколение ярославцев знало здание как военкомат Кировского района города. В последнее время памятник архитектуры был заброшен.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Москве на Кусковской улице. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. В районе возгорания частично было перекрыто движение на время работы экстренных служб. Огонь возник в складском помещении. О пострадавших не сообщалось. К тушению пожара привлекали 29 единиц техники и более 90 человек.