Трое детей погибли при пожаре в Саратовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое малолетних детей погибли в результате пожара, произошедшего в квартире одного из домов поселка Дергачи Дергачевского района Саратовской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. После тушения огня в помещении квартиры были обнаружены тела детей 2, 5 и 8 лет, — говорится в сообщении.

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пермском крае. Площадь распространения огня составила 140 кв. м. После тушения возгорания были обнаружены тела 56-летнего мужчины, женщины 53 лет, а также их внучек в возрасте пяти и семи лет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также стало известно, что в подмосковном Раменском 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае. Местные жители пытались вызволить ребенка из постройки, но им не удалось его спасти. По словам очевидцев, мальчика могли запереть его товарищи, которые также заколотили гвоздями дверь сарая.