Россиянин поджег два частных дома и напал с ножом на полицейских Рецидивист поджег два частных дома и напал с ножом на полицейских под Самарой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Старая Балыкла Камышлинского района Самарской области поджег два частных дома и напал с ножом на полицейских, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее он уже был судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества.

Ночью россиянин выпил очень много алкоголя и, по неподтвержденной информации, столкнулся с белой горячкой. Во время приступа он поджег свой дом, а после этого — и дом соседа.

Когда на место случившегося приехали полицейские, мужчина бросился на них с ножом. Предупредительные выстрелы в воздух не остановили злоумышленника, и сотрудникам пришлось стрелять пенсионеру по ногам.

Сейчас мужчина в больнице с огнестрельным ранением. У него также диагностировали перелом ноги.

Ранее в Кинешме Ивановской области мужчина поджег жилой дом в ночное время суток, пока соседи спали. Пожар потух сам по себе, однако в отношении россиянина возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек.

До этого в столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.