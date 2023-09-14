В Саратовской области загорелся газопровод

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Мощный взрыв прогремел в районе населенного пункта Красный Октябрь в Саратовской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, причиной взрыва стала разгерметизация местного газопровода, он загорелся. Очевидцы отмечают, что в небо поднялся столб густого черного дыма. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. К настоящему моменту возгорание уже ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

Представители МЧС России подтвердили информацию о причинах взрыва, заявив, что произошла разгерметизация газопровода Песчаный Умет — Сторожевка. Площадь возникшего возгорания составила 2 гектара, к его тушению привлечены четыре пожарных расчета. Причины аварии на газопроводе остаются неизвестными, специалисты установят все обстоятельства произошедшего.

В минувший понедельник, 11 сентября, в крупном складском помещении Краснодара произошел пожар, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 80 человек и 26 единиц спецтехники, на месте были созданы два боевых участка. Позднее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет.