При пожаре в саратовском зоопарке погибли 40 животных

Фото: МЧС РФ

Порядка 40 животных погибли при возгорании частного зоопарка в городском парке Саратова, сообщает региональное управление МЧС России. Огонь охватил деревянные павильоны рано утром 26 октября. Вскоре он распространился на площади 40 квадратных метров.

Сегодня утром на территории Саратовского городского парка произошло загорание деревянных павильонов, принадлежащих частному зверинцу. <...> На момент пожара внутри павильонов были животные, к сожалению, они погибли, — говорится в сообщении.

С огнем боролись четыре пожарных расчета. Сейчас на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Как уточнил в своём Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, в результате происшествия погибли такие животные, как малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи и дикобразы.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Чапланово Сахалинской области. Там загорелась школа. По данным МЧС, возгорание удалось ликвидировать менее чем за полчаса. Никто не пострадал.