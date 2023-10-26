Огонь охватил школу на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В селе Чапланово Сахалинской области загорелась школа, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что возгорание удалось оперативно ликвидировать — меньше чем за полчаса. В результате пожара никто не пострадал.

Первый расчет огнеборцев вместе с оборудованием для пожаротушения был на месте спустя несколько минут после сообщения диспетчера. Оказалось, пламя охватило кабинет на втором этаже здания: в помещении на площади четыре квадратных метра вспыхнула мебель. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в частном жилом доме в Мытищах произошел пожар, в результате чего лишились жизни женщина и ее 15-летняя дочь. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы отопительного электрооборудования. До этого мужчина погиб во время пожара в одной из квартир девятиэтажного дома на юге Москвы. Огонь охватил двухкомнатную жилплощадь в здании на улице Ясеневой. Отмечается, что квартира была сильно захламлена.

Несколькими днями ранее в Люберцах в результате пожара в частном доме скончались двое малолетних детей. ЧП произошло в поселке: мать вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом. Вернувшись, она обнаружила своих детей без признаков жизни.