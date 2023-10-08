В Люберцах дети заживо сгорели в доме, пока их мать была в гостях Двое оставленных без присмотра детей погибли при пожаре в Люберцах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Люберцах двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме, сообщает СК России по Подмосковью. Мать оставила их без присмотра и ушла по делам.

ЧП произошло в поселке Малаховка. Женщина вышла из дома к соседке, оставив четырехлетнего ребенка с двухлетним малышом.

В какой-то момент в доме произошло задымление. Вернувшись, женщина обнаружила своих детей без признаков жизни, — сообщили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены судебные экспертизы, среди которых медицинская и пожарно-техническая.

Ранее пожар, вспыхнувший в магазине на юге Новокузнецка, унес жизнь 12-летней девочки. Следственный комитет России по Кемеровской области сообщил, что ребенок надышался угарным газом. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

До этого в Нижнем Новгороде из-за неисправности проводки произошел пожар в частном доме в селе Слизнево под Арзамасом. В результате происшествия погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.