В Кузбассе расследуют гибель девочки, ночевавшей в загоревшемся магазине

Фото: СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу

Пожар, вспыхнувший в магазине на юге Новокузнецка, унес жизнь 12-летней девочки, сообщается в официальном Telegram-канале управления Следственного комитета России по Кемеровской области. Согласно данным ведомства, ребенок надышался угарным газом. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

В результате пожара в одном из магазинов по ул. Крутой Куйбышевского района г. Новокузнецка погибла 12-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Как выяснилось, девочка оставалась в магазине на ночь вместе с родственницей, работавшей там охранником. Утром женщина проснулась от запаха гари и тут же разбудила ребенка. Пока они выбирались из магазина, девочка надышалась токсичным дымом и умерла по дороге в больницу. Родственнице удалось выжить, ее госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Следствие предварительно установило, что причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки.

Ранее нижегородское управление Следственного комитета России сообщило, что неисправность проводки, по предварительным данным, стала причиной пожара в частном доме в селе Слизнево под Арзамасом. В результате происшествия погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.