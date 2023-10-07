Названа причина пожара с пятью жертвами под Арзамасом СК: причиной пожара в доме под Арзамасом могла стать неисправность проводки

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Неисправность проводки, по предварительным данным, стала причиной пожара в частном доме в селе Слизнево под Арзамасом, сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России. В результате происшествия погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в пожаре погибли 36-летний мужчина, его 30-летняя супруга, а также трое детей. Младшему из них было всего полтора года. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают криминалисты, рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в ночь на 7 октября. К тушению пожара привлекались более 40 человек и 15 единиц техники. Открытое горение распространилось на площади 60 кв. м.

До этого стало известно о крупном пожаре в автосервисе в Красноярском крае. Возгорание произошло 4 октября в техцентре по ремонту автомобилей «Автотрак» в Емельяновском районе. К тушению привлекались 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Общая площадь пожара достигла 2200 кв. м.