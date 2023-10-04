В Красноярском крае загорелся автосервис В Красноярском крае горят палеты и здание на площади 2 200 кв. метров

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Производственное здание и палеты на открытой площади автосервиса «Автотрак» горят в Емельяновском районе Красноярского края на площади 2 200 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Енисейский тракт. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что на открытой территории горят палеты на площади 2 000 кв. м и производственное здание на площади 200 кв. м, — сказали в пресс-службе МЧС.

К тушению пожара привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники.

29 сентября два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в частной котельной в Чите. Травмы получили кочегар и работник базы. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, причиной взрыва могла стать разгерметизация котла. Как рассказал глава Ингодинского административного района Читы Михаил Шибаев, взрыв мог произойти из-за перегрева теплоносителя или расширения газовоздушной смеси.

До этого взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. Семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми раненым потребовалась госпитализация. Повреждения получили более 10 квартир. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что газ взорвался на четвертом этаже. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение.